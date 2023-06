El último martes, Alianza Lima perdió 1-0 contra Atlético Mineiro y le dijo adiós a la Copa Libertadores (ojo, aún tiene chance de luchar por un cupo a la Sudamericana, cuando visite en la próxima jornada a A. Paranaense). En medio de todo ese difícil panorama, el DT de la escuadra blanquiazul, Guillermo Salas, salió al frente y no solo destacó la entrega de sus dirigidos. También se refirió al arbitraje del argentino Facundo Tello y a las polémicas que ocurrieron en momentos claves del cotejo desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva.

En conferencia de prensa, el estratega nacional descargó su molestia enfatizando cómo el arbitraje del juez argentino generó más de una suspicacia en el cotejo. “Muy mortificado, muy molesto por el cuerpo arbitral. Hoy (martes) no podemos hablar de fútbol, pero quiero felicitar al plantel de jugadores que se dio íntegro. Con este tipo de cosas es difícil competir, he visto una mano clara, y en ningún momento lo llamaron al VAR”, arrancó el técnico.

Con relación al gol del conjunto de Eduardo Coudet -en la jugada previa la pelota impactó en la mano de un jugador de Atlético Mineiro- el DT blanquiazul dijo que “mis jugadores hablaron con [Facundo] Tello y les dijo que lo entiendan, que no podía anular el gol de ellos para revisar el penal. Si hubiera sido al revés, le hubieran dado mil vueltas al video. No me quiero ir de boca, pero todos los equipos merecemos respeto. Este tipo de malos cobros, esa misma jugada termina en gol”.

Con todo ese contexto en mente (también le anularon un penal a los íntimos porque se determinó que hubo posición adelantada de Barcos en la jugada previa), ‘Chicho’ Salas indicó: “Muy mortificado por ello [las polémicas]. El club, la institución ve los reclamos, pero justo le pasa a equipos peruanos, estamos cansados de todo eso”. Cabe señalar que Alianza Lima sumó un triunfo, un empate y tres derrotas en la fase de grupos y su próximo partido será contra Athletico Paranaense.

Finalmente, Salas reconoció el trabajo hecho por su equipo de trabajo, los jugadores y todos los involucrados en la presente campaña de la Libertadores. “Sabemos lo que cuesta una Copa, lo que nos cuesta como equipo peruano. La hemos competido con actitud, temperamento y no es posible que en un partido clave, nos pasen la mano de esa manera. Estoy muy caliente ahora, esto no se va a quedar así, me pareció raro que no repitieran la jugada y la vaya a revisar a la pantalla”, sentenció.

El próximo duelo en este certamen será frente a Athletico Paranaense, el cual se llevará a cabo el martes 27 de junio desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Arena Baixada. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming STAR+. El minuto a minuto y las incidencias del partido las podrás encontrar en Depor.





