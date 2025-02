Pieza clave en la clasificación de Alianza Lima, Guillermo Viscarra no se quedó callado tras la inesperada decisión de Boca Juniors de reemplazar a Agustín Marchesín justo antes de la tanda de penales en La Bombonera. En un partido de alto voltaje por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el sorpresivo movimiento del equipo ‘Xeneize’ desató un sinfín de reacciones en la prensa argentina. En este sentido, el portero boliviano compartió su impresión sobre lo ocurrido, asegurando que es un momento que a él no le gustaría vivir.

‘’Me sorprendió. A mi particularmente no me gustaría que me pase, porque creo que ‘Marche’ es un arquerazo. Hizo un muy bien partido allá, hizo un muy buen partido acá. ¿Quién sabe, no? Qué hubiera pasado’’, arrancó diciente el guardameta de Alianza, quien no ocultó su sorpresa por el cambio de Boca.

Cuestionado sobre esta estrategia que existe de reemplazar al arquero antes de una definición de penales, Viscarra dejó claro que esta es una táctica que él no comparte, pues considera que un guardameta se debe preparar para estos momentos, donde todos los ojos están puestos sobre el hombre bajo los tres palos.

‘’Creo que todos los arqueros nos esforzamos tanto para llegar a ese momento de poder realmente ayudar al equipo. Es un momento que como arquero tenés mucha importancia en decidir el partido, entonces obviamente uno prefiere siempre asumir esa responsabilidad’’, sentenció el ‘1′ de Bolivia.

"UNO PREFIER SIEMPRE ASUMIR ESA RESPONSABILIDAD" declaró el arquero Guillermo Viscarra, héroe de Alianza Lima en La Bombonera, sobre el cambio de Brey por Marchesín.





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la página de Depor.





