Alianza Lima hizo un partido inteligente frente a Fluminense y casi se lleva el premio mayor en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Lamentablemente para los ‘blanquiazules’, el 1-1 final les deja un sabor amargo por todo el esfuerzo que hicieron para quedarse con los tres puntos, pero esto recién empieza y tendrán su revancha. Hernán Barcos, quien ingresó en la etapa complementaria, reconoció el esfuerzo de sus compañeros y quedó satisfecho por lo visto en el Estadio Alejandro Villanueva.

El ‘Pirata’ no fue titular en el 3-5-2 de Alejandro Restrepo, pero ingresó en el segundo tiempo para suplir a un agotadísimo Cecilio Waterman. Según su mirada, Alianza Lima tuvo las mejores opciones para anotar y ‘Flu’, que tuvo menos remates al arco –cuatro contra dos–, no desaprovechó la más clara que tuvo. “Tuvimos las mejores situaciones. Al frente teníamos un gran rival que no lo puedes dejar jugar. Tuvieron una y no erran, este tipo de equipos no erran. Hay que tratar de estar atentos a todos”, apuntó.

Por todo el esfuerzo que realizaron y la condición de favorito con la que llegaba Fluminense, Barcos consideró que merecieron quedarse con la victoria. Pese a ello, valoró el hecho de haber cometido mano a mano con el vigente campeón de la Copa Libertadores. “Creo que merecimos los tres puntos. Hicimos un gran partido, competimos bien. Las más claras fueron nuestras, no las pudimos concretar”, agregó.

Como uno de los líderes y capitanes de Alianza Lima, el cordobés respaldó a Cecilio Waterman, quien desperdició una inmejorable situación de gol en el segundo tiempo. Barcos no hizo mayor drama sobre el asunto y miró hacia adelante, pensando en los cinco partidos que les quedan en la fase de grupos. “Son situaciones que pasan, nadie quiere errar goles. Todos estamos para ayudar. El grupo hoy demostró que tiene carácter y que va a competir esta Libertadores”, sentenció.

En lo que va de la presente temporada, el delantero de 39 años aha disputado nueve partidos entre Liga 1 Te Apuesto y Copa Libertadores, marcando tres goles y sirviendo dos asistencias. Si bien ha disputado ocho encuentros como titular, todavía no se le ha visto cómodo en el 3-5-2 que busca plasmar Alejandro Restrepo. La intensidad del estilo de juego del colombiano es uno de los factores que le juegan en contra al ‘Pirata’.

Más allá de eso, nadie duda de su innegable calidad y seguramente aparecerá en los momentos cruciales como lo hizo en las tres pasadas temporadas, siendo campeón nacional en dos de ellas. No olvidemos que Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero de Alianza Lima con 49 anotaciones, registro que lo ha colocado como uno de los últimos referentes que ha llegado del exterior y respondió con creces a las exigencias del club de La Victoria.

Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2024. (Foto: Alianza Lima)





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de este empate por 1-1 con Fluminense, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando le toque recibir a Carlos A. Mannucci por la décima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 6 de abril desde las 5:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los ‘blanquiazules’ volverán a enfocarse en su participación internacional cuando visiten a Cerro Porteño por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para el miércoles 10 de abril desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio General Pablo Rojas y será transmitido para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa digital a través de la plataforma de Star Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO