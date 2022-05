En los peores momentos se conocen a los amigos y ello parece dejar en claro Hernán Barcos. El delantero de Alianza Lima le mostró su respaldo a Carlos Bustos, tras la goleada sufrida por 8-1 ante River Plate en la Copa Libertadores, y asumió la misma responsabilidad que el DT blanquiazul.

“Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, (Bustos) sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos tenemos que ir todos”, sostuvo el delantero a medios de prensa en su llegada a la capital.

Por otro lado, Hernán Barcos recordó la misión con la que llegó Carlos Bustos a Alianza Lima y la que terminó alcanzando en la temporada pasada, cuando el club de La Victoria no pasaba momentos buenos en el campeonato local, ya que había sido protagonista del descenso deportivo tras un complicado 2020.

“El profesor Carlos Bustos llegó en 2021 para Segunda División y salió campeón en Primera División. Si no le damos respaldo al profesor, no sé qué queda para los demás. No sé qué queda para todos nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos los responsables”, acotó el delantero íntimo.

Terremoto en Alianza Lima

La participación de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó de la peor manera, dado que el equipo fue goleado por River Plate. Horas después del partido, RPP informó que José Bellina, quien cumple la función de gerente deportivo, habría puesto su cargo a disposición.

De acuerdo a la misma fuente, la determinación ya fue comunicada a la administración del club de La Victoria. No obstante, el futuro del encargado del área deportiva de los blanquiazules todavía no está escrito, puesto que las autoridades que comandan la institución definirán si aceptan o no su postura.





