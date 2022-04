Alianza Lima cayó el último miércoles ante River, en el debut en la fase de grupos de Copa Libertadores 2022. Si bien tuvieron un partido parejo, una jugada de pelota parada le dio el triunfo con la mínima diferencia a los argentinos. Puntos a resaltar son varios, pero también por corregir, según indicó José Soto.

En diálogo con Radio Ovación, el ex defensa íntimo confesó que se quedó con las ganas de ver otro resultado en el choque que se disputó en el Estadio Nacional, en especial por cómo llega el gol del rival: “Si se ve el gol, nace de un lateral, pues -aunque River manejaba el balón- no tenía ocasiones claras de gol y no llegaba con tanto peligro como en otros partidos donde es una máquina y crea 7 y ocho situaciones de gol”.

Por ello, no dudó en afirmar que “existe un sinsabor del partido de ayer, Alianza hizo en el primer tiempo un partido peleado, si bien es cierto, River tuvo mayor tiempo la pelota, no tuvo ocasiones claras de gol y Alianza intentó contragolpear y defendió bastante bien. Hizo un partido con mucho corazón”.

Respecto al sistema de juego que presentó Carlos Bustos, manifestó que este fue muy similar al que ya vienen aplicando desde la temporada pasada. “Alianza trabaja muy bien el 3-5-2 que le dio el título el año pasado y con ese sistema le quitó espacios a River y se le complicó con el buen trabajo defensivo que hizo”, explicó.

Un punto en el que se genera discordia fue la falta que cometió Aldair Rodríguez hacia Robert Rojas. En ese sentido, dio su apoyo al jugador íntimo: “Cuando entra un jugador al campo va a jugar al fútbol, no pienso que exista un jugador que entre a malograr a un compañero. Fue más la vehemencia y calentura de Aldair, pero no fue con la intención de romperlo. Fue una jugada fortuita, no considero que fue con mala intención”.

Alianza Lima vuelve a Matute este domingo para el duelo frente a UTC, donde esperan sumar de a tres, con su gente. Si bien el resultado frente a River Plate dejó un sabor amargo, los victorianos ya voltearon la página y esperan seguir rindiendo de la mejor manera, no solo para salir adelante en el certamen internacional, también para subir en la tabla del torneo local.





