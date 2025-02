¿Nadie se dio cuenta? Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, no se guardó nada al hablar del polémico cambio de arquero que Boca Juniors realizó justo antes de la tanda de penales en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, el DT argentino hizo una precisión clave que dio mucho que hablar este miércoles: pocos habrían notado que la pelota nunca salió del campo en los minutos finales del partido, lo que significa que la sustitución de Leandro Brey por Agustín Marchesín no debió haberse permitido.

En una entrevista con SportsCenter, el técnico de Alianza Lima fue cuestionado sobre lo que opinaba del cambio de último minuto que efectuó Boca Juniors. Sin embargo, lejos de analizar esta acción, ‘Pipo’ aprovechó la oportunidad para dejar un ‘picante’ mensaje que causó la sorpresa de los periodistas argentinos.

‘’No se puede, la pelota no estaba afuera. Me sorprendieron dos cosas. Un offside en un contragolpe nuestro cinco metros habilitado, raro. Y me sorprendió que la pelota no estaba fuera y que haya el cambio. Por ahí te estoy diciendo una burrada, eh, pero no lo sé sinceramente’’, expresó el DT.

En la conferencia de prensa del partido, Gorosito había analizado lo sucedido en esta angustiante noche de Copa Libertadores, donde todo se definió tras la tanda de penales. “En el desarrollo del partido nos defendimos, ellos encontraron el gol al principio en un centro cruzado. Lo podríamos haber definido con la de Castillo si podía definir bien, pero en el segundo tiempo nosotros estuvimos muy atrás, pero contento con la entrega y el triunfo”, afirmó.

Más allá de llevarse algún crédito por ser el artífice intelectual de esta gesta, ‘Pipo’ Gorosito reconoció que esto no hubiera sido posible sin la calidad de los jugadores que tiene en su plantel. Además, apuntó que con el correr de los partidos han solidificado un buen grupo, solidario ante la adversidad y capaz de competir en un torneo tan exigente como la Copa Libertadores: ‘‘Tenemos un buen grupo de jugadores [...] Estoy contento por ellos’’, agregó el técnico.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la página de Depor.

Resumen del Boca vs. Alianza Lima

Alianza Lima perdió por 2-1 en los 90 minutos este martes, pero eliminó a Boca Juniors al derrotarlo en la tanda de penales por 5-4, resultado que le permitió clasificarse, en La Bombonera, a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Deportes Iquique de Chile, que eliminó a Santa Fe de Colombia.

Alianza consiguió un logro que no había obtenido antes ningún equipo peruano en la Libertadores: dejar fuera a Boca en una eliminatoria. El partido en el tiempo reglamentario terminó con victoria 2-1 del local con los goles de Miguel Trauco, en contra, y Kevin Zenón, mientras que Hernán Barcos convirtió para la visita.

Así, tras el 1-0 obtenido en la ida por parte de Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), la serie quedó empatada 2-2 en el global y en penales, luego de nueve convertidos, el portero Guillermo Viscarra se transformó en el gran héroe del cuadro de La Victoria tras contener el remate de Alan Velasco.

Ahora, pensando en la Fase 3, Alianza Lima se medirá contra Deportes Iquique que, de visitante en Bogotá, eliminó -también por penales- a Independiente Santa Fe para mantenerse con vida en la Libertadores. La llave de ida se jugará en el Estadio Tierra de Campeones, mientras que la vuelta se llevará a cabo en Matute.





