¡Fuerte y claro! Pablo Ceppelini, mediocampista uruguayo de Alianza Lima, rompió finalmente su silencio casi un mes después de la sanción de cuatro meses impuesta por la Conmebol. Esta sanción fue consecuencia de un incidente durante el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, en el que el futbolista de 33 años supuestamente le dijo “boliviano” a un miembro de Boca Juniors. Este castigo dejó al jugador fuera del torneo continental, lo que generó gran preocupación entre los hinchas del cuadro de La Victoria. Sin embargo, el exvolante de Atlético Nacional decidió aclarar su postura y cómo está manejando la situación.

El jugador, en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, manifestó sentirse tranquilo a pesar del castigo. “Uno sabe lo que hace, lo que hizo y lo que no hizo, así que estoy tranquilo, eso lo está trabajando la parte legal, esperemos información las próximas semanas”, comentó. Además, dijo que está en paz con lo ocurrido y que confía en que se tomará la mejor decisión, mientras se espera una resolución final sobre su sanción: “La verdad es que estoy muy tranquilo, sé lo que no hice, así que estoy tranquilo”.

Alianza Lima, por su parte, ha tomado cartas en el asunto y ha apelado la sanción ante la Conmebol, por lo que la Comisión Disciplinaria se encuentra analizando el caso de Ceppelini. A pesar de la incertidumbre, la directiva ‘Blanquiazul’ continúa trabajando para que el jugador pueda regresar a la Copa Libertadores lo antes posible. La resolución final podría tardar algunas semanas, por lo que el ’10’ espera con paciencia en Lima.

Pablo Ceppelini fue suspendido cuatro meses por Conmebol (Foto: Getty Images).

Mientras tanto, el mediocampista uruguayo se mantiene centrado en su recuperación física y en su retorno a la competencia local. Cabe destacar que la sanción por racismo impuesta por Conmebol no afecta su participación en el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1, por lo que Pablo Ceppelini podrá volver a la acción en el campeonato peruano. Y es que es el jugador ha sido tomado en cuenta para el duelo que sostendrá Alianza Lima contra Comerciantes Unidos el sábado, en el que será su regreso después de su lesión.

En relación a su estado físico, Ceppelini explicó que aunque intentó apresurar su recuperación para jugar contra Libertad, no se recuperó de la mejor manera en ese momento. “Me quise meter rápido con Libertad, porque quería ayudar al equipo, no me ha recuperado de la mejor forma, ahora sí, ya cumplí los 21 días y ya recuperado para jugar”, comentó. La lesión había sido un factor importante en su ausencia en los partidos anteriores, pero ya está completamente recuperado y listo para sumar minutos.

El regreso del volante uruguayo, por supuesto, es una noticia positiva para Alianza, ya que el ’10’ es un jugador clave en el esquema de Néstor Gorosito. La incorporación de Ceppelini a la alineación de los ‘Íntimos’ será vital para los próximos desafíos del equipo en el ámbito local, por lo que los hinchas esperan con ansias su regreso y confían en que el exmediocampista de Atlético Nacional estará a la altura de las expectativas.

Finalmente, Ceppelini reafirmó su compromiso con el club y su deseo de seguir contribuyendo con su talento dentro del campo. “Estoy tranquilo, lo importante es estar bien y ayudar a mi equipo”, concluyó. Mientras tanto, el futuro de su sanción está en manos de la Conmebol, pero el ’10′ de Alianza mantiene una actitud positiva y espera volver pronto a la Copa Libertadores, donde los ‘Íntimos’ se mantienen en la pelea.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Talleres, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 26 de abril, a partir de las 3:30 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Liga 1 MAX para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV, WIN y Zapping, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el compromiso en Depor.

TE PUEDE INTERESAR