Desde su fichaje el pasado 7 de marzo, Christian Cueva ha disputado tres partidos (dos como titular y uno desde el banquillo) en Alianza Lima. Y es que el popular ‘Aladino’ tardó en hacer su debut en el equipo blanquiazul a causa de que se encontraba realizando un acondicionamiento físico, lo cual fue explicado por el director técnico Guillermo Salas. Sin embargo, desde aquel entonces, el mediocampista nacional no ha podido completar los 90 minutos de un encuentro, situación que no solo causa preocupación en los hinchas, sino también en los directivos del cuadro íntimo.

Así lo dio a conocer Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, quien reveló que el internacional peruano no se encuentra bien físicamente. “La persona en la que teníamos mucha esperanza que rindiera más es Christian Cueva. Lamentablemente Cueva no está en un buen estado físico y no ha resultado positivo en la actuación que nosotros esperábamos para la Copa Libertadores”, mencionó en una entrevista con El Comercio.

Asimismo, sostuvo: “De repente le falta más entrenamiento, más físico, más compenetración con sus nuevos compañeros, pero lo que hoy (ayer) hizo no fue lo que nosotros esperábamos. Por eso, el entrenador decidió retirarlo de la cancha y reemplazarlo”.

Consultado sobre el resultado que consiguió Alianza Lima ante Paranaense, Lerner señaló que el equipo “mereció más”. “Le faltó un poco, de entrar más al área, disparar más, pero pudo haber sacado un buen resultado. Fue un partido equilibrado, con peligro en las dos áreas y hemos tenido dos oportunidades, una de Zanelatto que no disparó fuerte y otra de Bryan Reyna, que quiso irse hasta con el arquero”, apuntó.

Los elogios a Zanelatto, Castillo y Zambrano

En los últimos partidos que disputó Alianza Lima, existen algunos futbolistas que han empezado a ganarse el cariño de los hinchas a base de sus buenas actuaciones. Estos son los casos de Franco Zanelatto y Jesús Castillo. Sobre el primero, Lerner manifestó que viene dando “muy buenos resultados”. Mientras que en el caso del mediocampista, el miembro del Fondo Blanquiazul destacó la buena química que tiene con Josepmir Ballón en el terreno de juego. “El muchacho Jesús, a pesar de ser joven, está rindiendo y ha trabajado bien”, sostuvo.

Del mismo modo, otro de los jugadores que destaca en el cuadro blanquiazul es Carlos Zambrano. “Él es una garantía, se ha conversado con él para que calme sus ímpetus, que en algunas oportunidades se sobrepasa estrictamente lo innecesario. Ante Paranaense trabajó muy bien, es un hombre de seguridad atrás en la defensa y Carlos va a ser un aporte importante en estos tiempos para Alianza Lima”, aseveró.





