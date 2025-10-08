Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina | Diseño: Christian Marlow
Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina | Diseño: Christian Marlow

vs. ADIFFEM jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Copa Libertadores Femenina 2025, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la . Según la programación de la CONMEBOL, el partido arrancará a las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 8 de octubre del 2025. La transmisión está a cargo de Pluto TV para Perú, mientras que para el resto de Latinoamérica vía Youtube de la Copa Libertadores Femenina. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

TAGS RELACIONADOS