Tanto para Alianza Lima como para Boca Juniors, esta será la semana más importante en lo que va de la temporada. El partido de este martes será trascendental para ambos equipos y cada hora que pase será crucial para saber cómo llegarán al encuentro. Así pues, el último domingo salió a la luz una preocupación que ronda en la cabeza de Fernando Gago para el cruce en La Bombonera: el estado de salud de Carlos Palacios, uno de los fijos en su esquema titular.

Cuando se esperaba que el chileno sumara minutos en el triunfo del sábado sobre Aldosivi (2-1), finalmente no salió en lista y se encendieron las alarmas. Según reveló la prensa argentina, esto se originó porque tras el viaje a Lima para el partido de ida ante los blanquiazules, Palacios llegó a Argentina con un cuadro febril que lo marginó de la convocatoria para el compromiso ante el ‘Tiburón’.

No obstante, cuando se esperaba que con el correr de las horas tuviera una evolución favorable, el exjugador de Colo Colo volvió a ausentarse del entrenamiento del domingo y su condición física sigue siendo una incógnita para Gago. Si bien podría recuperarse para mañana, su inactividad haría que ‘Pintita’ lo reserve en el banco de suplentes.

Carlos Palacios tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2029. (Foto: Getty Images)

“La mala señal es que el chileno no logra recuperarse del todo. Llegó de Perú con ese cuadro y lo mantiene, por lo cual, la situación no es alentadora ahora mismo. Sobre todo, porque se esperaba que tuviera una evolución en estas horas que le permitiese entrenar. Pero no pudo practicar al mismo ritmo que sus compañeros”, informó Clarín sobre el volante mapochino.

Esta no es la primera vez que Carlos Palacios es duda en Boca Juniors por un problema de salid. Recordemos que a comienzos de febrero, luego del partido frente a Racing Club, sufrió un cuadro de deshidratación por gastroenteritis que lo obligó a quedarse internado. Su situación no pasó a mayores, pero estuvo un día entero en la clínica y recién recibió el alta médica al día siguiente.

En cuanto a la formación titular que podría parar Fernando Gago para la vuelta ante Alianza Lima, el único que tiene el puesto asegurado es Agustín Marchesín en la portería. Después de él, lo más seguro es que Edinson Cavani arranque en la ofensiva, algo que se confirmará tras los trabajos de hoy. ¿Luis Advíncula? Su partido ante Aldosivi le da grandes posibilidades de alinear como lateral derecho.

Fernando Gago todavía no define su alineación titular para el partido ante Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Boca?

Luego del triunfo blanquiazul por 1-0 en Matute, Alianza Lima y Boca Juniors se volverán a ver las caras esta semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero desde las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR