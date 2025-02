¡Carrera contra el tiempo! Considerado una de las estrellas del equipo, la ausencia de Edinson Cavani le está costando -y mucho- a Boca Juniors en los últimos partidos. Carente de la jerarquía con la que cuenta el ariete uruguayo, el plantel ‘Xeneize’ no la viene pasando nada bien recientemente, y una clara muestra de ello fue el partido de ida contra Alianza Lima, en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Ausente por lesión en el duelo que se llevó a cabo en La Victoria, finalmente todo hace indicar que el delantero volvería a tener minutos en la revancha frente a los ‘Íntimos’, programada para el próximo martes 25 de febrero, en La Bombonera.

Tal como informó el periodista argentino Augusto Cesar en ‘ESPN’, Cavani podría volver a jugar un partido con Boca Juniors la próxima semana, cuando los ‘Xeneizes’ reciban a Alianza Lima en Buenos Aires, en busca de un boleto a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. No obstante, su estado aún es un misterio.

‘’Tema Cavani. Para mi el sábado no (vs. Aldosivi por el torneo local) y por la categoría de partido que es, el martes va a estar. Veremos cómo, en qué condición, pero no veo a Cavani perdiéndose el partido del martes’’, expresó el reportero, acerca de la posibilidad de que el ‘Matador’ juegue en la copa.

Si bien todavía falta mucho para conocer si Cavani podrá integrar la lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a Alianza, lo cierto que su vuelta estaría condicionada a cómo se encuentre físicamente. Según esto último, el atacante uruguayo podría ser titular o iniciar en la banca de suplentes del equipo.

Problemas en el vestuario de Boca Jrs.

De acuerdo a lo que apuntó ‘Olé’, todo indica que habrá una charla intensa en el vestuario de Boca Juniors, esto luego de la actitud mostrada por los jugadores ante Alianza. El entrenador de los ‘Xeneizes’, en este sentido, pondrá los puntos sobre las íes con el objetivo de no volver a dar esa imagen en una cancha.

‘Habrá charla puertas adentro en estas horas, porque el técnico dejó en claro hacia los suyos que el equipo no puede volver a dejar esa imagen’’, señaló el medio argentino, asegurando que el partido ante Aldosivi será la primera prueba de fuego para algunos jugadores del plantel, previo a la revancha con Alianza.

‘’Sabe que el sábado, en la Bombonera, ante Aldosivi, ya tendrá el primer veredicto del hincha. Y que ahí tampoco puede fallar, porque lo único que le falta al ‘Xeneize’ es potenciar el malestar popular de cara a la revancha con Alianza’', agregó, recalcando que el aliento de la hichada será clave para Boca.

Alianza Lima vs. Boca: resumen de la ida

Alianza Lima le ganó este martes por 1-0 a Boca con un gol del volante uruguayo Pablo Ceppelini, en el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el que los íntimos consiguieron una justa ventaja ante los ‘Xeneizes’ de cara a la revancha que se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires, la próxima semana.

A cuatro minutos del inicio del encuentro, Boca se vio sorprendido por un gol dentro del área del mediocentro uruguayo. Ceppellini fue rápido y consiguió coger un rebote del arquero Agustín Marchesín tras una jugada del defensor peruano Erick Noriega. El tanto, como era de esperarse, desató la locura en la afición local.

Alianza, que superó en la fase anterior al Nacional de Paraguay, contó con las ausencias de dos de sus estrellas, el uruguayo-peruano Pablo Lavandeira y Paolo Guerrero, que se recuperan de lesiones. Boca, por su parte, sufrió las bajas de Edison Cavani, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Ander Herrera, Nico Figal, entre otros.

Alianza Lima vs. Boca Juniors definirián la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores en La Bombonera (Foto: @Libertadores).

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

Luego del triunfo por 1-0 en Matute, Alianza Lima vs. Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN en América Latina, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la web de Depor.





