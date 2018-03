Dio todo, hasta lo que no tenía y podía. Pero las lesiones son así de ingratas. Y Leao Butrón no es inmune a ella, a pesar de tener la figura de un superhéroe de Marvel. Por eso pidió su cambio a la banca de Alianza Lima y no pudo terminar el choque ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

Luego de que Butrón saliera del terreno de juego, su esposa le dedicó un emotivo mensaje, la cual compartió con sus seguidores en Twitter. De hecho, el capitán lo merece, para calmar tanto dolor en ese amor que siente por Alianza Lima.

Según se puede leer en el mensaje, Butrón habría entrado ya con dolor al choque contra Boca Juniors. Pero sus ganas por defender la blanquiazul fueron más.

Alianza Lima vs. Boca Juniors: resumen del partido en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores

Butrón salió a los 25 minutos y Daniel Prieto lo reemplazó. Alianza Lima cerró el primer tiempo con el 0-0 ante Boca Juniors, que se perdió una clara ocasión de gol.

