Alianza Lima superó su primer reto de la temporada y clasificó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. La escuadra blanquiazul venció por 3-1 a Nacional de Paraguay, logrando así un global de 4-2 que le permitió acceder a la próxima etapa donde se medirá ante Boca Juniors. Calentando la previa del partido, Néstor Gorosito (actual DT blanquiazul) habló sobre las impresiones del último cotejo y también lo que se viene contra los ‘Xeneizes’, un rival conocido en su amplia trayectoria por el fútbol argentino como estratega en distintos equipos. Para el ‘Pipo’, este tipo de partidos parten de un factor clave: la confianza.

“Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuerpo o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. En los jugadores que tenemos”, contó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el argentino advirtió a su próximo rival: “Estamos yendo de menor a mayor y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto allá como acá. Nosotros vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar y no para ver qué pasa o qué hace Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En fútbol es muy difícil de lo que puede llegar a pasar”.

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima en 2025. (Foto: AFP)

Respecto al duelo ante Nacional, Gorosito se mostró conforme con el desarrollo de sus dirigidos en el campo de juego y justificó el triunfo del equipo en el estadio Alejandro Villanueva. Por otro lado, describió que crecieron en la segunda etapa, por lo que fueron superiores.

“Fue un partido de mucha lucha, fue muy luchado el primer tiempo, ellos proponían un juego de pelotas largas, de contragolpe y de segunda pelota. En el segundo tiempo nosotros mejoramos, encontramos los espacios, se nos abrió el marcador y a partir de ahí se justificó el triunfo”, apuntó al respecto.

Por último, se refirió a la seguidilla de partidos que afrontará Alianza Lima en las próximas semanas, teniendo en cuenta el inicio de la Liga 1 y los duelos a mitad de semana por Copa Libertadores: “Estamos abocados a disfrutar hoy. Normalmente los equipos, por lo menos en Argentina, que entran a la Copa, la Federación los protege, no los expone”.

El choque de Néstor Gorosito ante Boca Juniors cuenta con un amplio historial que detalle distintos resultados a favor y en contra del ‘Pipo’ en su paso como DT en Argentina. En total, fueron cuatro victorias, siete empates y diez derrotas. La última vez que se vieron las caras fue en el año 2024, cuando dirigía a Tigre, y el resultado fue una caída por 2-0 en condición de local.

Su primera victoria ante los ‘Xeneizes’ fue en el año 2004 (1-0) cuando dirigía a San Lorenzo. Posteriormente, no volvió a ganarles hasta el mes de junio de 2019 (2-0) en el marco de la Copa de la Superliga con Tigre. En 2021 ganó (1-0) con Gimnasia y en 2023 se impuso (2-1) con Colón.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Boca?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Boca Juniors está programado para el martes 18 de febrero, en el mismo horario de la llave de la Fase 1, a las 7:30 p.m., en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzaría a las 9:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del miércoles 19.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Boca?

El partido entre Alianza Lima vs. Boca Juniors se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.





