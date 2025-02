Si bien las casas de apuestas dan a Boca Juniors como amplio favorito para ganar en el Estadio Alejandro Villanueva, en Alianza Lima mantienen el optimismo para sacar un buen resultado esta noche, en el duelo correspondiente a la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El fiel reflejo de eso se ve en las palabras de Néstor Gorosito, quien en horas de la mañana le concedió una entrevista a la prensa de su país para analizar lo que podría ocurrir hoy en La Victoria.

En una extensa charla con el programa F90, el director técnico de Alianza Lima habló sobre las diferencias que existen entre su equipo y Boca, y cómo estas no necesariamente pesan dentro del campo. Como referencia, recordó que el ‘Xeneize’ no campeona en la Copa Libertadores desde la edición del 2007.

“Nosotros vamos a enfrentar a un equipo grande de América y del mundo, con todo lo que eso significa. Pero, desde el 2007 que no salen campeones de la Libertadores, tienen su historia también. Nosotros también tenemos que escribir nuestra historia pelota a pelota”, sostuvo en el programa de ESPN.

En esa misma línea, ‘Pipo’ habló sobre la propuesta de Alianza Lima para hacerle frente a Boca. “Nosotros también tenemos nuestras cosas, trataremos de imponer nuestras formas, de ser un equipo vertical y rápidos en ataque. Estamos mejorando. Estamos tratando de meterle un poco más de ritmo a la técnica que tiene el jugador peruano”, añadió.

Néstor Gorosito habló previo al partido entre Alianza Lima y Boca Juniors. (Video: ESPN)

Respecto al favoritismo para este partido, Gorosito consideró que Boca Juniors no tiene todas las fichas para ganar en Matute. Al contrario, el entrenador argentino valoró las cosas positivas de su equipo y las virtudes que tiene para generarle problemas a su rival.

“Para mí no. Estamos en igualdad de condiciones. Ellos tienen jugadores muy desequilibrantes, un entrenador que es joven y ha mostrado mucha capacidad. Pero bien, nosotros tenemos muchas ansias de jugar bien a la pelota, de ganar. Ojo, porque nosotros tenemos confianza, el respeto máximo, pero dentro de la cancha somos once contra once”, subrayó.

Del mismo modo, el estratega blanquiazul cree que esa misma igualdad se verá en el encuentro de vuelta en la cancha del ‘Xeneize’. “Cuando vayamos a La Bombonera, nadie ha muerto en La Bombonera, nadie ha muerto en la cancha. Cuando entras a la cancha, te olvidas de todo y solo está el contrario. Nosotros que estamos bien, pero después veremos si nos da el cuero para llevarnos la serie o no”, añadió.

Finalmente, más allá de la tarea que tendrán ambos entrenadores, Gorosito apuntó a que siempre los jugadores serán los más importantes a la hora de la verdad, pues ellos son los que resuelven las situaciones en el campo. “El fútbol es tan relativo, que por ahí te encuentras con el mejor partido de Boca. Puedes tener un bosquejo, nosotros hemos trabajado tratando de corregir nuestros errores (...) Después, siempre, el más importante es el jugador”, sentenció.

Alianza Lima llega a este partido tras perder por 3-1 ante Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Boca?

Alianza Lima vs. Boca está programado para hoy desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del miércoles 19.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Boca?

El partido entre Alianza Lima vs. Boca se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.





