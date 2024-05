El panorama de Alianza Lima en la Copa Libertadores es muy complejo, pues tras empatar por 1-1 con Cerro Porteño se mantuvo en el último lugar del Grupo A, teniendo la obligación de vencer a Colo Colo la próxima semana si todavía quieren mantener sus posibilidades de clasificar a los octavos de final. Carlos Zambrano, uno de los pilares en la zaga blanquiazul, analizó este cotejo y todo lo se les avecina en un cierre de mayo que será crucial.

En diálogo con TV Perú Deportes, el ‘Kaiser’ manifestó que darán un paso importante si el miércoles derrotan al ‘Cacique’ en el Estadio Alejandro Villanueva, especialmente porque cerrarán su participación en la fase de grupos visitando a Fluminense en Brasil. En ese sentido, el zaguero apuntó a asegurar los tres puntos en casa.

“Estamos compitiendo, siempre hay cosas por corregir, el grupo está fuerte mentalmente, el miércoles es un partido clave y si lo ganamos creo que seguimos en carrera, ya que luego viene Brasil y es mucho más duro, creo que definimos acá en casa”, sostuvo.

Asimismo, el ‘León’ habló de Universitario de Deportes y su presente en la Copa Libertadores, pues también necesitan ganar en su próximo duelo para mantener sus chances de clasificar. El defensor de 34 años aseguró que está conforme con el rendimiento que está teniendo Alianza Lima, sobre todo porque en años anteriores a estas alturas ya estaban eliminados prematuramente.

“El tema es duro, la Libertadores siempre es dura para los equipos peruanos, pero creo que estamos compitiendo. En lo personal me alegra que a la ‘U’ también le esté yendo bien, creo que estamos a un paso de clasificar, solo depende de nosotros. En estas instancias antes estábamos por mal camino, el próximo partido va a definir mucho nuestro futuro”, acotó.

Finalmente, Carlos Zambrano habló de la Selección Peruana y la posibilidad de ser considerado entre los 23 convocados por Jorge Fossati para la Copa América. “Sé la capacidad de jugador que soy, siempre ha habido críticas y eso no me ha bajado para nada. Vamos paso a paso, me gustaría estar, todavía no está la lista, pero esté o no en la Selección, lo importante es que le vaya bien al equipo”, agregó.

Por otro lado, el último sábado los ‘Íntimos’ vencieron por 2-0 a Sport Huancayo, un resultado de vital importancia pensando en no quedarse estancados en la tabla de posiciones acumulada. A pesar de que el trámite fue bastante complejo por la propuesta del ‘Rojo Matador’, los victorianos se quedaron con los tres puntos gracias al doblete de Hernán Barcos. Recordemos que Zambrano no viajó a la ‘Incontrastable’ y se quedó en Lima junto a Sebastián Rodríguez y Gabriel Costa.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Colo Colo por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO