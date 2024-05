La recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores está al rojo vivo y Colo Colo es uno de los equipos que tiene las chances intactas de meterse en los octavos de final de la competencia. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, deberá imponerse a Alianza Lima, este miércoles en el duelo que los enfrente en el estadio Alejandro Villanueva, siendo Arturo Vidal el encargado de dar a conocer cómo afrontará su equipo este nuevo desafío.

“Sabemos que nos quedan dos partidos para poder pasar a la otra fase (en la Copa Libertadores). Será difícil, pero tenemos un gran equipo y vamos a ir a ganar allá (a Lima)”, sostuvo el mediocampista del combinado chileno, en conferencia de prensa, tras el último duelo liguero del ‘Cacique’.

Arturo Vidal es consciente de que se encuentra defendiendo los colores de uno de los equipos más populares y ganadores del país del sur del continente, por lo que dejará hasta la última gota de sudor en el campo de juego para poder quedarse con los tres puntos en su duelo contra Alianza Lima y, posteriormente, hacer lo propio ante Cerro Porteño.

“En Colo Colo siempre se tiene que pensar en ganar, siempre, donde sea. Acá, en Perú, en Brasil o donde toque jugar hay que ir con esa mentalidad y tiene que ser así el miércoles, y después ante Cerro Porteño, también. Ojalá se nos den los resultados”, agregó el también futbolista de la Selección de Chile.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Colo Colo?

Con relación a la Copa Libertadores, Alianza Lima acumulan tres empates y una derrotas, en lo que va de la fase de grupos, con dos goles a favor y tres en contra. Aunque no son los mejores resultados, se les puede dar la vuelta, ya que, además del duelo de este miércoles, también está pendiente el choque ante Fluminense, aunque este será en Brasil. Esto abre la posibilidad y aumenta la responsabilidad de lograr un triunfo en casa ante el ‘Cacique’.

Por su parte, Colo Colo se ubica en el tercer lugar de la tabla del Grupo A con 4 puntos, tras caer por la mínima diferencia ante Fluminense (en Santiago) y perder por 2-1, en Brasil, igualar 0-0 con Alianza Lima, en el Monumental de Chile y ganarle a Cerro Porteño, en casa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño está programado para este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





