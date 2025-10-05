Alianza Lima vs. Ferroviaria por Copa Libertadores Femenina. (Diseño: Christian Marlow)
vs. Ferroviaria juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Copa Libertadores Femenina 2025, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la . Según la programación de la CONMEBOL, el partido arrancará a las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 5 de octubre del 2025. La transmisión estará a cargo de Pluto TV para toda Latinoamérica, además de la versión digital Pluto TV. Ojo, recomendamos no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Alianza Lima vs. Ferroviara por Copa Libertadores Femenina. (Video: Conmebol)
