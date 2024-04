Cuando se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, enfrentar a Fluminense era una posibilidad para Alianza Lima, tomando en cuenta que los brasileños son los vigentes campeones del torneo. Así pues, por azares del destino ambos clubes fueron ubicados en el Grupo A y este miércoles se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, sin restar las fortalezas individuales y colectivas del conjunto brasileño, en las últimas horas se confirmó que arribará a nuestro país con seis ausencias confirmadas y eso ya comienza a jugar a favor de los ‘blanquiazules’.

En primera instancia, desde ya se sabía que Diego Barbosa y John Kennedy no iban a estar habilitados para este compromiso, pues ambos fueron expulsados en la vuelta de la Recopa Sudamericana frente a Liga de Quito, donde precisamente el Flu’ se proclamó campeón con un global de 2-1 a favor. Según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el lateral izquierdo y el atacante tendrán que cumplir su sanción en este duelo ante los ‘Íntimos’.

Otro de los ausentes será Keno, una de las cartas bajo la manga de Fernando Diniz y principal revulsivo por la banda izquierda de Fluminense. El futbolista de 30 años padece un esguince en el tobillo izquierdo y todavía no se ha recuperado del todo, por lo que se quedará en Río de Janeiro para continuar con su los trabajos junto al departamento médico del club. Recordemos que se lesionó el pasado 19 de marzo durante un entrenamiento.

En la parte defensiva el actual campeón continental tampoco podrá contar con Marlon, zaguero de 28 años que en la temporada pasada disputó un total de 20 partidos, 15 por el Brasileirao y 5 por la Copa Libertadores. El exjugador Monza y que llegó a Fluminense en julio del 2023 tiene problemas en su rodilla y no juega desde el 3 de marzo, en la derrota por 4-2 a manos de Botafogo por la fecha 11 del Campeonato Carioca.

Finalmente, del mediocampo hacia adelante Fernando Diniz no tendrá a disposición a dos de los jugadores más destacados en la consecución de la Copa Libertadores 2023: Paulo Henrique Ganso y Germán Cano. El volante creativo de 34 años todavía está cumpliendo con los plazos de recuperación de su lesión muscular, por lo que no lo arriesgarán y esperarán a que esté al 100 %. En cuanto al ariete argentino, que el año pasado marcó 40 goles en 59 partidos, no viajará a pesar de que ya entrena con normalidad. En la interna del club brasileño prefieren guardarlo para el partido con Colo Colo.

De esta manera, la delegación de Fluminense llegará a nuestro país hoy lunes en horas de la noche, para después descansar y entrenar desde mañana en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Si bien no se conoce su itinerario completo, lo más seguro es que también cumplan con reconocer el gramado del Estadio Alejandro Villanueva. Por el lado de Alianza Lima, el plantel completará sus entrenamientos en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín y concentrarán pensando en el duro reto que tendrán el miércoles.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 3-0 sobre Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Fluminense por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Posteriormente, los victorianos tendrán que enfocarse nuevamente en la Liga 1 Te Apuesto, ya que afrontarán un calendario bastante apretado. Tras el duelo con el ‘Flu’, los ‘blanquiazules’ visitarán a Carlos A. Mannucci por la décima jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de abril desde las 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión digital vía Movistar TV App.





