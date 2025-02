La Fase 3 de la Copa Libertadores tendrá el encuentro de Alianza Lima vs. Deportes Iquique y solo uno clasificará a la etapa de grupos del torneo continental. En la previa de este choque, Edson Puch -delantero de la escuadra chilena- se confesó y dejó claro que no esperaba a los peruanos como su próximo rival. Si bien los blanquiazules cosecharon una eliminación histórica a Boca Juniors, el futbolista no tuvo reparos en confesarse. Cabe resaltar que fue uno de los protagonistas de eliminación a Independiente de Santa Fe en la última etapa.

“No. Aquí no hay favoritos, puede ganar cualquiera porque son partidos difíciles que requieren mucha tensión. Yo quería jugar contra Boca Juniors, en realidad, tenía muchas ganas, pero bueno, ahora nos toca Alianza y tenemos que prepararnos”, aseguró. Si bien no se consideran favoritos, su expectativa a este partido parecía ser otra.

A nivel anímico, Puch mostró su felicidad por insertarse a etapa y asegurar su participación en un torneo internacional para la temporada: “Venimos todos felices, pero no se pudo celebrar mucho, tenemos un partido importante el fin de semana con la UC, pero feliz por la clasificación”.

Además, agregó: “Es complicado jugar dos torneos, ahí es cuando se tiene que tener todo el plantel comprometido. Jugamos con equipos que tiene plantillas mucho más grandes, pero todos tenemos que estar preparados para poder hacerlo bien, porque sabemos que son partidos difíciles”.

Ahora, pensando en Alianza Lima, tendrá la dura misión de liderar un equipo que no participa en la Copa Libertadores desde el año 2017. Sin embargo, previamente, demostró una gran participación en el duelo de ida ante Independiente de Santa Fe, eliminándolo por la instancia de penales.

En lo que respecta a su trayectoria en Iquique, Edson Puch llegó a la institución en el 2022 para afrontar la segunda división de Chile. En el 2023 consiguió el ascenso a la máxima categoría, ya en el 2024 fue parte de una buena campaña con 23 partidos disputados, clasificando a la Copa Libertadores.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Iquique?

El Alianza Lima vs. Iquique se jugará entre el martes 4 y el jueves 6 de marzo, con horario aún por confirmar. De disputarse al igual que la llave de la Fase 2, este sería a las 7:30 de la noche, en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, el duelo comenzaría a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia se disputaría a las 6:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Iquique?

El partido entre Alianza Lima vs. Iquique contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, te recordamos que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor. ¿Te lo piensas perder?





