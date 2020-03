Por fin tendrá su oportunidad. Beto da Silva será del once inicial de Alianza Lima para enfrentar a Nacional por la jornada 1 del Grupo F de Copa Libertadores. El atacante no pudo jugar hasta el momento debido a que su carta pase no llegaba; sin embargo, esta ya está en las manos del club y podrá sumar sus primeros minutos esta noche en Matute.

Su representante y amigo, Jose Hanan, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, dando indicios que será de la partida.

“Vamos Alianza, Vamos Betoto es hoy”, publicó.

Vamos Alianza, Vamos Betoto es hoy. 🔵⚪️ — Jose Hanan (@josehanan) March 5, 2020

Así saldrá al campo Alianza Lima

Leao Butrón será el portero titular. Pablo Bengoechea le brinda toda su confianza después de probar a Steven Rivadeneyra e Ítalo Espinoza. En la ofensiva, los íntimos saldrían con Adrián Balboa y Beto Da Silva.

La defensa estará comandada por el ‘Mudo’ Rodríguez, que pondrá su cuota de experiencia para el conjunto ‘blanquiazul’ y estará acompañado de Rubert Quijada. Pablo Bengoechea saldrá a la cancha de Matute con una formación de 4-1-4-1.

