No bastó con el gol a los 10 segundos. Alianza Lima no la pasa nada bien en su debut frente a Nacional, por la Copa Libertadores. El plantel de Pablo Bengoechea tuvo un arranque complicado con una anotación en contra a poco de iniciar el compromiso y, si con ello no fuera suficiente, Beto Da Silva fue sancionado con tarjeta amarilla, por agresividad.

A los 7 minutos del primer tiempo, Beto Da Silva sufrió una falta en área rival; sin embargo, ello terminó en contra de él, luego de que lanzara un cabezazo a su adversario lanzándolo al gramado de Matute. Este hecho fue captado por el árbitro, que decidió sacarle la amarilla a modo de advertencia, ya que pudo terminar expulsado por ese acto.

Nacional llegó a Lima el día de ayer, con el objetivo de reconocer el campo, a poco de su debut en la Copa Libertadores. Gustavo Munúa sabe que no será un partido sencillo, pero confían en sus dirigidos y se mostró convencido de que se logrará el objetivo."A Perú no vamos a ir de paseo, queremos ser protagonistas del encuentro”, indicó Munúa previo a su viaje.

El próximo encuentro de Alianza Lima en el certamen copero será de visita en Argentina, frente a Racing Club, el próximo jueves 12 de marzo a las 7:00 p.m. en el estadio Presidente Perón. En tanto, Nacional vuelve a Uruguay para recibir a Estudiantes de Mérida, ese mismo día, pero a las 5:00 p.m. en el gramado del Parque Central.

