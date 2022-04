No hay cambio en el calendario ‘Millonario’. Tras las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno de Pedro Castillo, se puso en duda si es que se llegaría o no a darse los partidos de Copa Libertadores en Lima. Uno de ellos es el de Alianza Lima vs. River Plate, el cual tendrá luz verde para este miércoles.

De acuerdo a DIRECTV Sports de Argentina, la directiva del club argentino confirmó la salida del equipo rumbo a Lima, para disputar el partido debut en la fase de grupos, tal y como se tenía planificado. El vuelo del elenco comandado por Marcelo Gallardo saldrá de Buenos Aires a las 15:50, hora argentina.

Conmebol le dio el visto bueno a Sporting Cristal y Alianza Lima, para que puedan disputar sus partidos, por lo que los directivos de River aprobaron el viaje de sus jugadores para el debut copero. Eso sí, llegarán con algunas bajas para este compromiso, debido a contagios de COVID-19.

Panorama complicado en Lima

Tras el anuncio del Estado de Emergencia en Lima y Callao, dando como orden definitiva la inamovilidad en toda la ciudad, se puso en duda la realización del duelo entre los rimenses y Flamengo, por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Sobre este tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, habló esta mañana para Exitosa Noticias y manifestó sobre este cotejo que “se tendrá que reprogramar”. Ello encendió las alarmas, no solo por el posible cambio de fecha para dicho encuentro, también porque se tenía dudas si se jugaría o no el choque de Alianza Lima y River Plate.

Horas más tarde, desde Argentina se supo que el club ‘millonario’ solo estaba a la espera de lo que dictamine Conmebol al respecto. Por su parte, ‘Tito’ Ordoñez, vocero de los íntimos, aclaró que “se va a jugar con normalidad y con público”, ya que la orden de inamovilidad solo aplica este martes, además, ya se tenía las garantías para celebrar este partido.





