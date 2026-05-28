Sporting Cristal visita a Cerro Porteño por la clasificación en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)
Sporting Cristal visita a Cerro Porteño por la clasificación en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)
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Sporting Cristal visita a Cerro Porteño por la clasificación en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)

  • Sporting Cristal visita a Cerro Porteño por la clasificación en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)
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    Sporting Cristal visita a Cerro Porteño por la clasificación en la Copa Libertadores. (Foto: @ClubSCristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
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    Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Luis Abram. (Foto: Getty Images)
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    Luis Abram. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
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    Martín Távara. (Foto: Getty Images)

  • Gabriel Santana. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gabriel Santana. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
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    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

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Su última chance. no tiene margen de error hoy. Deben darse dos resultados para que los celestes clasifiquen a octavos de final de la . Ambos complicados, pero en el fútbol todo puede pasar. Primero, el equipo de Zé Ricardo debe dar el golpe en Asunción y derrotar a ; además, que Palmeiras no le gane a Junior en Brasil. Si se da esa combinación, el club del Rímac dirá presente en la siguiente instancia. De todos modos, si no saca los tres puntos también puede asegurar su boleto a los play-offs de la Copa Sudamericana, siempre y cuando Junior no gane en Brasil. Por lo pronto, SC debe hacer su trabajo e irá con todo ante los paraguayos. En la siguiente galería repasaremos la formación de los rimenses para el duelo de hoy.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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