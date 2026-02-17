Autogol Angel Martínez para el 2-2 de Sporting Cristal vs 2 de mayo | VIDEO: ESPN 5
En los último minutos el cuadro ‘celeste’, con un poco de suerte, logró el empate en Paraguay. Tras un centro potente de Martín Távara, esta acción no pudo ser interceptada por un defensor ni por el arquero de 2 de mayo, quien cometió un blooper para el empate celeste.

Nota en desarrollo

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

