La Copa Libertadores 2026 tendrá presencia peruana en fase de grupos con Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC. Con las cuotas ya disponibles en Betano, se puede ver no solo cómo llegan los tres clubes a esta instancia, sino también qué tan exigente luce su camino tanto para clasificar a octavos de final como para pelear por el primer lugar de sus respectivos grupos.

Las cuotas muestran tres escenarios distintos: Universitario en una zona bastante pareja, Sporting Cristal en un grupo de alta exigencia y Cusco FC ante uno de los retos más duros de esta fase.

Universitario de Deportes: un grupo abierto y con antecedente reciente

Universitario integra el Grupo B junto a Nacional de Montevideo, Deportes Tolima y Coquimbo Unido, en una serie que aparece como una de las más equilibradas del torneo. En Betano, la cuota para que el equipo crema clasifique a octavos de final es de 1.98, mientras que la opción de que no avance paga 1.78. En términos de probabilidad implícita, esto representa aproximadamente un 47% de opciones de clasificar frente a un 53% de quedar fuera.

En el mercado de ganador de grupo, Nacional parte como favorito con cuota 2.70. Luego aparecen Deportes Tolima con 3.35, Universitario con 4.10 y Coquimbo Unido con 5.40, lo que confirma la paridad de la serie.

Además, Universitario llega con un antecedente positivo reciente, ya que logró clasificar a octavos de final en la edición 2025, lo que refuerza sus opciones en un grupo donde todo está muy ajustado.

En su debut, Universitario visitará a Deportes Tolima. Betano paga 4.10 por una victoria crema, 2.72 por el empate y 2.30 por el triunfo del conjunto colombiano.

Sporting Cristal: historia vs. un presente exigente

Sporting Cristal quedó ubicado en el Grupo F junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior, una zona marcada por el favoritismo del cuadro brasileño. En Betano, la cuota para que el equipo celeste clasifique a octavos de final es de 4.15, mientras que la opción de no clasificar paga 1.23, lo que equivale aproximadamente a un 23% de probabilidad de avanzar y un 77% de quedar eliminado.

En el mercado de ganador del grupo, Palmeiras domina con cuota 1.25. Detrás aparecen Junior con 7.10, Cerro Porteño con 9.50 y Sporting Cristal con 20.00.

Cristal, sin embargo, buscará romper esa tendencia apoyándose en su historia, ya que su última clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores se remonta al 2004, lo que añade un componente extra de desafío en esta edición.

Su estreno será en casa frente a Cerro Porteño. Las cuotas de Betano pagan 2.42 por una victoria de Sporting Cristal, 3.15 por el empate y 3.15 por un triunfo del club paraguayo.

Cusco FC: el reto más alto y un antecedente lejano

Cusco FC comparte el Grupo A con Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín, en una serie donde el equipo brasileño aparece como amplio favorito. La cuota de Betano para que el cuadro cusqueño clasifique a octavos de final es de 6.10, mientras que la opción de que no avance paga 1.14. En probabilidad implícita, esto representa cerca de un 16% de chances de clasificar y un 84% de quedar fuera.

En cuanto al mercado de ganador de grupo, Flamengo lidera con cuota 1.26, seguido por Estudiantes de La Plata con 4.90, Independiente Medellín con 13.50 y Cusco FC con 37.00.

El equipo cusqueño intentará sorprender apoyándose en su única gran referencia internacional, ya que su última clasificación a octavos de final se dio en 2013, lo que evidencia la magnitud del desafío que tiene por delante.

En su debut, Cusco FC visitará a Estudiantes de La Plata. Betano paga 11.25 por una victoria cusqueña, 5.40 por el empate y 1.29 por el triunfo del cuadro argentino.

Un panorama distinto para cada equipo peruano

Las cuotas de Betano reflejan tres escenarios muy marcados para los representantes peruanos en la Copa Libertadores 2026. Universitario llega con un antecedente reciente que respalda sus opciones en un grupo parejo, Sporting Cristal buscará romper una larga ausencia en instancias decisivas y Cusco FC afronta el reto más exigente con la oportunidad de sorprender.

Con la fase de grupos por comenzar, Betano presenta así un panorama completo entre cuotas de clasificación, opciones de liderato y probabilidades en los debuts de los equipos peruanos.