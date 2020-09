River Plate nuevamente se impuso ante Binacional con un contundente 6-0 que, sumado al resultado que hubo en Buenos Aires, dio uno de los márgenes de goles más alto en la historia de la Copa Libertadores. Esto, sin duda, también generó más de una reacción en el comando técnico del ‘Poderoso del Sur’.

En ese sentido, el técnico del cuadro de Juliaca, Javier Arce, hizo un mea culpa del equipo ante el rival. “Jugamos ante un equipo que nos superó individual y colectivamente”, sostuvo tras el encuentro, disputado en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de la fase de grupos.

“No fuimos capaces de sostener la posesión de la pelota y de quitar el ritmo al rival. No creamos situaciones de gol. Verdaderamente River marcó esas diferencias. Para mejorar, lo primero es aceptar nuestro nivel y ver cómo estamos”, aceptó un resignado Arce.

Con esta goleada, Binacional sumó su tercera derrota consecutiva en lo que va del certamen copero, lo que significaría una eliminación casi automática. “La Copa significa una diferencia con los equipos que están en este grupo muy fuerte (River, Sao Paulo y Liga de Quito)”, indicó.

Binacional y su calendario apretado

Javier Arce también se refirió a la cantidad de partidos que se vienen jugando las últimas semanas. “Se juega cada 72 horas aproximadamente. No tuvimos mucho tiempo de recuperación. Bajo esas circunstancias, ya no se entrena, simplemente se busca recuperar al jugador, y si no se entrena, evidentemente el nivel va a bajar”, indicó.

Binacional enfrenta este jueves a Ayacucho FC por la fecha 13 de la Liga 1; sin embargo, no será el único partido en los próximos 15 días. Este mismo sábado hará frente a Carlos A. Mannucci, para luego el próximo martes 29 de setiembre volver a chocar contra Liga de Quito. El sábado 3 de octubre medirá fuerzas contra Municipal y el miércoles 7/10 será rival de Atlético Grau.

