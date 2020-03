El ‘talón de Aquiles’. Esta noche, Juliaca vivirá la fiesta más grande del fútbol latinoamericano, la Copa Libertadores. Binacional debutará ante Sao Paulo, en un duelo complicado, no solo por la altura, sino por la calidad de futbolistas que se medirán. Al respecto, el periodista de Globo Esporte, Eduardo Rodrigues, confesó que, pese a las ‘estrellas’ en el ‘Bolso’, tienen una debilidad.

"La principal debilidad de Sao Paulo es el contraataque. Deja espacios atrás, pero el equipo está jugando muy bien en Brasil. Creo que queda 1-1 el partido″, indicó Rodrigues en Deporcast, quien también consideró que un marcador igualado le vendría bien al plantel de Fernando Diniz. “Creo que un empate no es un mal resultado, ni para todos los equipos que vengan a Juliaca”, agregó.

Un rival desconocido hasta ahora

Eduardo Rodrigues confesó que antes de este encuentro, en Brasil poco o nada se sabía del equipo de Juliaca, pero ello no los hará subestimar al rival. “Nosotros no sabíamos quién era Binacional. Ahora sé que Andy Polar es su mejor jugador. Por el lado de Sao Paulo, están jugando con todos sus jugadores. Dani Alves tiene experiencia y para él no es problema la altura”, enfatizó.

Hasta el momento, más de 10 mil entradas ya han sido vendidas, de las 15 mil que fueron ofrecidas (la cifra tuvo que ser reducida por seguridad). Esta mañana inició la venta de boletos en otros puntos de venta, pues los alrededores del estadio debía quedar despejado para antes del partido.

Binacional y Sao Paulo chocarán esta noche desde las 7:00 p.m. en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, a 3,825 m.s.n.m. Este encuentro será transmitido a través de ESPN y también podrá ser visto desde Facebook Watch. Todos los detalles también los encontrarás en Depor.com.

