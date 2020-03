La expectativa sigue en aumento. Binacional jugará su primera Copa Libertadores y lo hará a lo grande, en su estadio y con su gente. El primer partido que le tocará disputar será de local frente a Sao Paulo, por lo que algunos corresponsales de Brasil han llegado hasta Juliaca para la cobertura de este encuentro; sin embargo, su estadía no fue como esperaron.

“Fue una noche un poco diferente para mí por ser mi primera vez en altitud, entonces yo me desperté con la boca seca y una falta de aire muy grande, pero nada de más”, comentó Eduardo Rodrigues, enviado especial de Globo Esporte para Depor.

Pese a los síntomas poco agradables, Rodrigues indicó que poco a poco se fue recuperando, a fin de estar apto para la cobertura del encuentro copero. “No tengo dolor de cabeza y no he tenido ningún problema estomacal. No conseguí dormir muy bien la primera noche, pero ahora estoy mejor”, agregó.

Y es que, para aquellas personas que viven en ciudades que tengan menos de 2 mil m.s.n.m., el cambio de altitud puede afectar de distintas formas, incluso, puede llegar a descompensar hasta el desmayo.

Binacional vs. Sao Paulo

Pese a los inconvenientes, el colega brasileño considera que será un partido interesante el que se dispute entre Binacional y Sao Paulo, este jueves por la noche. “Sao Paulo tiene muy buenos jugadores como Dani Alves, Alexandre Pato y Hernanes, pero la altitud será un problema para su plantel, que no tiene experiencia en la altura y Juliaca es una ciudad muy alta. Ese será su peor enemigo”, señaló.

Sao Paulo no viajará a Lima, sino que irá a Santa Cruz (Bolivia) para entrenar con miras al encuentro ante Binacional en Juliaca. Además, previniendo cualquier incidente, se pudo conocer que el comando técnico tiene previsto llevar tanques de oxígeno, a fin de cuidar cualquier detalle que afecte al equipo.

