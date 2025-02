El sorpresivo e histórico triunfo de Alianza Lima por 1-0 ante Boca Juniors no cayó nada bien en el ‘Mundo Boca’. Y es que las críticas por parte de exjugadores que han sido parte de los mejores capítulos de la historia ‘Xeneize’ no han tardado en llegar, no solo para el técnico Fernando Gago, sino también para los jugadores. En ese sentido, Cristian Traverso, campeón de América y del mundo con la azul y oro en el 2000, apuntó contra los futbolistas que se lesionaron previo al partido de ida jugado el último miércoles en el estadio Alejandro Villanueva.

“El ‘Flaco’ Schiavi jugó con apendicitis y después fue al médico. ¿Qué estamos hablando muchachos?”, empezó diciendo el exdefensor sobre Edinson Cavani, Luis Advíncula, Ander Herrera y Ayrton Costa, cuatro de los diez lesionados que tuvo el ‘Xeneize’ previo al debut en la Copa Libertadores.

“‘Me duele un poquito... no... me cuido...’, ¿qué me cuido, boludo? Jugá y rompete todo, que pase lo que pase”, añadió luego el defensor que también fue campeón de América en 2001 y levantó el título de la Copa Sudamericana en 2004, ambos con el conjunto que viste los colores azul y oro.

Por otro lado, Traverso se refirió al incómodo momento que se vivió cuando el técnico Fernando Gago amenazó a Exequiel Zeballos: “Empieza a correr porque te saco a la m***”, le gritó el entrenador. En ese sentido, el exdefensor indicó que “el mensaje se vio y fue claro. Si a mi me haces eso, mañana no me digas buen día. Tiene que arreglar la relación con sus jugadores”.

Cristian Traverso en su etapa como jugador de Boca. (Foto: Twitter)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Boca Juniors?

Luego del triunfo por 1-0 en Matute, Alianza Lima vs. Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN en América Latina, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la web de Depor.