Bryan Reyna debutó con Universitario ante Tolima. (Video: ESPN)
Bryan Reyna debutó con Universitario ante Tolima. (Video: ESPN)

A los 70 minutos del compromiso, hizo su esperado debut con la camiseta de , ingresando en reemplazo de Alex Valera. El extremo nacional entró con la misión de darle mayor profundidad y desequilibrio al ataque crema en un momento clave del partido, mostrando movilidad por las bandas y buscando generar peligro en el área rival en su primera aparición oficial con el club merengue en su regreso al fútbol peruano tras su paso por Belgrano de Argentina.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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