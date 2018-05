Carlos Tévez: "Estoy esperando el partido con Alianza Lima"

Para Alianza Lima el objetivo es salvar el honor, pero para Boca Juniors es el partido más importante de la temporada. Todos estarán atentos a lo que pase este miércoles en La Bombonera, incluso el ídolo 'Xeneize', Carlos Tévez .

El ex Juventus, que actualmente anda medio lesionado, sostuvo que no se perderá por nada del mundo el duelo ante los íntimos y que esperará que pase el encuentro para empezar a recuperarse de su lesión.

Vuelve a rodar el balón: ¿cuándo arranca el Torneo Apertura?

"A veces, no estar bien me jugó en contra. Sé que me tengo que cuidar más y no dar esa chance de regalar nada. No puedo jugar lesionado, pero estoy esperando que pase el partido del miércoles contra Alianza Lima para recuperarme bien de la rodilla y encarar una buena pretemporada", dijo el 'apache'.

Boca Juniors necesita vencer sí o sí a los íntimos para seguir con chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y por eso Tévez no quiere perderse el partido por nada del mundo.

Alianza Lima: Irven Ávila pierde fuerza, pero aparece otra opción de '9'

Alianza Lima , en tanto, buscará ser aguafiestas y despedirse del torneo consiguiendo un buen resultado en La Bombonera. En la primera rueda ambas escuadras empataron 0-0 en el Nacional.