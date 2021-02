César Vallejo y Caracas FC se enfrentarán una vez más, esta vez, en Venezuela, para definir al club que avance a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2021. Los ‘Poetas’ saben que deben ganar sí o sí, tal y como lo manifestó el defensa argentino, Leandro Fleitas.

“Estamos enfocados en ir y cumplir con la obligación que tenemos, que es ir a ganar con el buen juego que podemos llegar a tener y ofrecer”, precisó el zaguero del cuadro trujillano e diálogo con RPP. Además, manifestó su compromiso con el club para esta temporada.

“Uno tiene la obligación de hacer buen juego, a mí me ha dado mucha confianza y he mantenido una regularidad importante. Me siento muy contento y con ganas de seguir aprendiendo en el día a día, tengo una ilusión tremenda de pasar de fase”, expresó Leandro Fleitas.

Si bien el elenco ha dado un buen partido en el estadio Monumental, por el duelo de ida, será preciso que César Vallejo dé un extra en Caracas. “Nunca he ido a Venezuela, sabemos que hace mucho calor, es un equipo con jugadores interesantes, rápidos y con buen control de balón”, acotó.

Otro tema que trató el defensa fue la deuda que tienen los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Al respecto, dijo que “no solo queremos dejar en algo el nombre de César Vallejo, sino también de Perú, porque hace tiempo venimos mal internacionalmente y digo venimos, porque ya tengo años jugando acá”.

El choque de vuelta está previsto para este miércoles 3 de marzo a partir de las 5:15 p.m. (hora peruana) en el estadio Olímpico de Caracas. La transmisión estará a cargo de la cadena ESPN y también se podrá ver a través de ESPN Play. Además, Depor.com estará con las incidencias y minuto a minuto.





