El miércoles 11 de febrero, Alianza Lima volverá a hacerle frente a un desafío históricamente esquivo. Tras caer 1-0 en la ida ante 2 de Mayo de Paraguay, el cuadro blanquiazul está obligado a voltear la llave en el Alejandro Villanueva para seguir en la Copa Libertadores. Este escenario reactiva una estadística adversa en dicho torneo: los íntimos nunca han logrado revertir una serie de eliminación directa tras perder el partido de ida, según destacan los especialistas de Betsson.

Desde su debut en 1963, el club ha disputado el torneo en 31 ocasiones y cada vez que comenzó una llave en desventaja terminó eliminado. Ni la localía en Matute ni los distintos contextos deportivos lograron cambiar esa tendencia. Sus mejores campañas en Libertadores se dieron durante las fases de grupos o en series donde no arrastraba una derrota inicial.

El momento actual, sin embargo, encuentra a Alianza con buena forma en la Liga 1. El triunfo reciente ante Comerciantes Unidos confirmó un arranque perfecto en el torneo local. Los seis puntos de seis posibles, han reforzado la confianza del plantel y el optimismo en su entorno.

A ello se suma el antecedente inmediato de 2025, cuando Alianza se convirtió en el cuarto club en superar las tres fases previas y acceder a la fase de grupos de la Libertadores con una histórica eliminación de Boca Juniors en La Bombonera.

Fuera de la Libertadores, el club sí cuenta con un antecedente alentador: en la Copa Sudamericana 2002, revirtió una serie ante Barcelona de Ecuador, tras caer en la ida 1 a 0 y ganar 2-1 en Lima, forzando los penales para asegurar la clasificación a cuartos de final de ese torneo. Una excepción que aún no logra trasladar al máximo escenario continental.

En cuanto a las cuotas, Betsson da como favorito a Alianza Lima, que paga 1.65 por la victoria, mientras que el triunfo de 2 de Mayo cotiza 8.80. El empate se paga 4.45. En el mercado de clasificación, Alianza Lima vuelve a pagar 1.65, mientras que los guaraníes cotizan 2.15. En tanto, si Paolo Guerrero anota, la cuota es de 2.40.