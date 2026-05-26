Cusco FC vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (Foto: Composición Depor)
Cusco FC vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (Foto: Composición Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la última fecha de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 26 de mayo desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Maracaná.

Cusco FC vs. Flamengo EN VIVO: ver transmisión vía ESPN y Disney Plus. (Video: Conmebol)
Cusco FC vs. Flamengo EN VIVO: ver transmisión vía ESPN y Disney Plus. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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