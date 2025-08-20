Tras la dura derrota de Universitario de Deportes por 4-0 frente a Palmeiras en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Luis ‘Cuto’ Guadalupe brindó un análisis crítico sobre lo sucedido en el Estadio Monumental y los retos que se vienen para el cuadro dirigido por Jorge Fossati.

Una dura caída en casa

Guadalupe, recordado como parte del tricampeonato crema en 1998, 1999 y 2000, además de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores en 1999 ante Vélez Sarfield, señaló que Universitario se vio ampliamente superado por la jerarquía del conjunto brasileño.

“El equipo no tuvo la atención debida y se mostró nervioso, sobre todo, en el sistema defensivo. Salimos a jugar sin tomar las precauciones necesarias, sabiendo que al frente teníamos a un rival candidato para ganar el torneo y con un presupuesto muy superior al nuestro. Los contrincantes fueron efectivos, golpearon muy rápido y definieron el partido temprano”, apuntó.

El ex jugador de Juan Aurich y Real Garcilaso también remarcó la necesidad de que el plantel dirigido por Jorge Fossati pueda reforzarse mejor en estas instancias internacionales.

“Universitario podría armar un equipo con mucha más inversión para pelear una Libertadores, considerando el buen momento que vive en el aspecto económico. Después de muchos años, el club está en una etapa positiva y eso se debe aprovechar para lo futbolístico”, aseguró.

En suma, Guadalupe enfatizó en que la ‘U’ debe jugar un mejor partido ante el “Verdao” de visita que en la ida para dejar el certamen con una buena imagen.

“Uno siempre quiere campeonar y llegar más lejos, pero a veces la vida es así. Nos tocó una llave con este poderoso oponente. Pero si nos tenemos que ir de la copa, hay que hacerlo de la mejor manera, dejando todo en la cancha para irnos con la frente en alto”, dijo Guadalupe.

El clásico a la vuelta de la esquina

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima este domingo en el Monumental, en un partido trascendental para el Torneo Clausura. Sumado a la definición contra Palmeiras a mitad de semana, la escuadra de Ate necesita levantarse en lo deportivo para seguir firme en la pelea por sus objetivos.

“Es un momento duro, complicado, pero es donde se tienen que ver a los guerreros. Tenemos que sobreponernos a la situación en estos duelos y dar la vuelta a la página para retomar el camino del triunfo. En equipos grandes, no hay tiempo para lamentarse”, ratificó.

Finalmente, Guadalupe valoró el respaldo incondicional de la hinchada merengue en los últimos encuentros, destacando su importancia en este tramo decisivo. “Quiero saludar el aliento de los hinchas cremas que nunca dejaron de apoyar por más que todo estaba cuesta arriba. Ese soporte es clave en el trayecto”, concluyó.

