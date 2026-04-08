Cusco FC vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (Foto: Composición Depor)
Cusco FC vs. Flamengo por la Copa Libertadores. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 1 de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 8 de abril: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano).

Dónde ver Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: canales de TV vía ESPN y Disney Plus
Dónde ver Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: canales de TV vía ESPN y Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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