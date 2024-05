Alianza Lima vs. Cerro Porteño se enfrentan este miércoles, en encuentro válido por la jornada 4 del Grupo A en la presente edición de la Copa Libertadores. Con la consigna de sumar su primer triunfo, los de Alejandro Restrepo intentarán hacerle frente a un cuadro paraguayo que espera sumar su primera victoria, fuera casa, y encaminarse hacia la clasificación a la segunda ronda del certamen de clubes más importante del continente.

Es preciso señalar que los blanquiazules llegan a este cotejo con dos unidades (de nueve posibles), luego de empatar 1-1 con Fluminense -en el Alejandro Villanueva-, caer 1-0 en su visita a los ‘Guaraníes’ e igualar sin goles ante Colo Colo, mientras que los azulgranas lo hacen tras perder ante el ‘Cacique’, ganarle por la mínima diferencia a los íntimos y empatar 0-0 ante ‘Flu’.

Ojo a un detalle, Alianza Lima y Cerro Porteño poseen un historial importante en ediciones de Copa Libertadores, ya que los dos elencos se han enfrentado en cinco oportunidades durante los últimos 46 años, siendo el primer duelo disputado en la edición de 1978 de la competencia.

De estos encuentros en mención, los paraguayos lograron sacar tres triunfos (todos en condición de locales). Los blanquiazules, por su parte, se impusieron al rival de turno en una ocasión, dejando el otro duelo empatado. Este martes, se verán las caras por tercera vez en la capital del país incaico.

Por otro lado, la hinchada de Alianza Lima es consciente que su apoyo será crucial para que los de Alejandro Restrepo puedan quedarse con los tres puntos en el duelo con Cerro Porteño, por lo que han asegurado su presencia -en masa- al recinto ubicado en el distrito de La Victoria.

Si bien aún no hay alineaciones confirmadas, Depor pudo conocer que los íntimos irían con Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabello, Cristian Neira; Jeriel De Santis y Hernán Barcos.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Cerro Porteño?

Alianza Lima vs. Cerro Porteño se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cerro Porteño?

Alianza Lima vs. Cerro Porteño será este miércoles en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El duelo iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.





