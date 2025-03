Tras una jornada larga de partidos consecutivos para Alianza Lima, los futbolistas ‘blanquiazules’ podrán tener algunos días de descanso por la para que tendrá el torneo nacional debido a la Fecha FIFA. Sin embargo, serán seis los que no podrán disfrutar de unas vacaciones pues tienen ahora otra responsabilidad aún mayor, que es la de ponerse la camiseta de la Selección Peruana para los partidos frente a Bolivia y Venezuela. Uno de ellos es Erick Noriega quien dejó Matute tras la clasificación en Copa Libertadores y ya se perfila como un posible titular para el primer partido de la ‘bicolor’.

Una oportunidad de oro podría tener el volante de Alianza Lima, Erick Noriega, que gracias a su versatilidad ha sido considerado en la Selección Peruana para la zaga defensiva, y es que el año pasado también demostró su gran nivel en dicha posición por lo que es una realidad que pueda cumplir con lo que también le requerirá Óscar Ibáñez.

Sobretodo, porque por lo menos para el primer partido, ante Bolivia, dos grandes ausencias son las que se sentirán en la zaga central del equipo. Esto debido a que tanto Carlos Zambrano como Miguel Araujo, han sido suspendidos para dicho enfrentamiento por acumulación de amarillas, por lo que no debería ser sorpresa que el ‘Samurai’ pueda meterse en el once titular del ‘equipo de todos’.

Erick Noriega tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027.

Ajeno a esto, no es el propio Erick Noriega, que fue consultado, en primer lugar, sobre la clasificación de Alianza Lima y uno de sus puntos más fuertes. Que, sabiendo que por varios momentos no se perfilaba como el gran favorito para pasar a Fase de Grupos de Copa Libertadores, los futbolistas decidieron hacer caso omiso obedeciendo también las enseñanzas que les dio Néstor Gorosito.

“Hay muchas personas que hablan cosas de alianza, malas, hay otras que hablan buenas. Nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer dentro del campo y nada más. Nos hemos entendido bastante bien con Gorosito, con su comando técnico. Creo que los compañeros que llegaron este año también están muy bien y nada, a seguir trabajando”, comentó a la prensa.

A su vez, también fue consultado por la Selección Peruana, destacando su convocatoria como defensor que es posiblemente la posición que tomará de acuerdo a lo que converse con Óscar Ibáñez. Si bien no ha podido conversarlo aún, tiene grandes posibilidades de que pueda ser elegido como titular para el partido ante Bolivia, a lo que con mucha calma respondió.

“No, no conversé todavía nada de eso. Como lo dije, el puesto que me necesiten voy a darlo todo. Yo lo que quiero es tener minutos en selección y nada, entrenar desde mañana para eso. Sí, me siento bastante preparado para eso (ser titular ante Bolivia). A demostrarlo nada más, que no queden palabras”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando visite a ADT –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 29 de marzo y se disputará en el Estadio Unión Tarma

