¡Conéctate a la transmisión! Alianza Lima vs Fluminense se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO hoy, miércoles 29 de mayo, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El partido, decisivo para el cuadro ‘blanquiazul’, está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora en Perú, 9:30 p.m. en Argentina y Brasil) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los ‘íntimos’ necesitan ganar y que Cerro Porteño y Colo Colo empaten para avanzar a los octavos de final. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Alianza Lima vs Fluminense: posibles alineaciones

Alianza Lima: Franco Saravia; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Juan Freytes; Adrián Arregui, Jesús Castillo, Catriel Cabellos; Kevin Serna, Cecilio Waterman, Hernán Barcos.

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo, Marcelo; Matheus Martinelli, Lima, Jhon Arias; Ganso, Keno, Germán Cano.