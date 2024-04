Imperdible. Alianza Lima vs. Fluminense se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Alejandro Villanueva este miércoles 3 de abril por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que se jugará a estadio lleno, está programado para iniciar desde las 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Argentina y Brasil). Será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los ‘blanquiazules’ van en busca de la hazaña ante el campeón de América. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Fluminense por Copa Libertadores. (Video: Alianza Lima)





Alianza Lima vs. Fluminense: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Jiovany Ramos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés; Marco Huamán, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo; Kevin Serna y Cecilio Waterman.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo; André, Matheus Martinelli, Lima; John Arias, Douglas Costa y Lele.