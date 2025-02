Con la transmisión de ESPN, Alianza Lima vs. Nacional chocan EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 12 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (La Victoria, Lima). Este partido es válido por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, donde se definirá al rival de Boca Juniors en la Fase 2. Ojo, según la programación de la Conmebol, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, mientras que España el pitazo inicial será a la 1:30 a.m. del jueves 14 en España; del mismo modo, el duelo arrancará a las 9:30 p.m. de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. Para los que quieran verlo en una alternativa de streaming, podrán hacerlo a través de Disney Plus (para los países de Latinoamérica). ¡Vive todas las incidencias de este choque en las plataformas de Depor!

Alianza Lima recibe a Nacional por la Copa Libertadores 2025. (Video: Alianza Lima)