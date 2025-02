Este jueves 20 de febrero, Melgar vs. Tolima se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Disney Plus, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El encuentro está programado para que inicie a las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y tendrá como escenario el Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué, Colombia). Ojo, también podrás encontrar el canal con los derechos de transmisión en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. ¿No tienes dónde verlo? No te preocupes, recuerdas que podrá seguir el minuto a minuto, goles, alineaciones, estadísticas y las mejores jugadas a través de la web de Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Melgar y Tolima juegan por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. (Video: Tolima)

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.