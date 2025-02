Buscando el último cupo a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, Melgar vs. Tolima chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV , este jueves 27 de febrero, por el partido de vuelta de la Fase 2 en el Estadio Monumental de la UNSA. El encuentro está programado para las 7:30 de la noche (hora local) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, DirecTV, DSports (DGO), Pluto TV y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:30 de la noche. Solo un equipo podrá conseguir la clasificación, los peruanos arrancan con una ventaja mínima frente al cuadro colombiano que tendrá que superar el duro reto de la altura de Arequipa.





VIDEO RECOMENDADO:

Melgar se prepara para recibir a estadio lleno a Deportes Tolima por Copa Libertadores. (Video: FBC Melgar)