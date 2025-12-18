ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el desde la sede de Conmebol en Paraguay. Para esta etapa de la competencia, y estarán a la expectativa como Perú 4 y Perú 3, respectivamente. ¿A qué hora inicia el evento? El evento se realizará desde las 10:00 a.m. (hora de Perú, Colombia, Ecuador), dos horas más en países como Brasil, Argentina y Chile. ¿En dónde verlo? Para seguir la transmisión deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Sorteo de fase previa de Copa Libertadores. (Video: Conmebol Libertadores)
Sorteo de fase previa de Copa Libertadores. (Video: Conmebol Libertadores)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS