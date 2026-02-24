Este martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. 2 de Mayo chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Miguel Grau (Callao, Perú) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

ESPN transmite el partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. (Video: Sporting Cristal)
