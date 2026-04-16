Sporting Cristal vs. Palmeiras se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 16 de abril desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Allianz Parque (Sao Paulo, Brasil).

ESPN transmitirá el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
ESPN transmitirá el partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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