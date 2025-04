¡Llamados por la obsesión! Por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2025, Universitario de Deportes vs. Independiente del Valle se enfrentarán este martes 8 de abril desde las 9:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), Movistar TV y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo mantendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 10:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 11:00 de la noche. Este compromiso será vital para que ninguno de los dos equipos pierdan el rumbo en la tabla de posiciones en la que se encuentran relegados. ¡Disfruta de los goles, las incidencias, la transmisión y el minuto a minuto gracias a Depor!

VIDEO RECOMENDADO:

Universitario de Deportes se prepara para enfrentarse a Independiente del Valle por la fecha 2 de la Copa Libertadores. (Video: Universitario)