Desde el Estadio Gran Parque Central, Universitario vs. Nacional EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la Copa Libertadores 2026, válido por la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 20 de mayo desde las 17:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universitario vs. Nacional se ven las caras en Colombia con la televisación de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports. (Video: Universitario)
Por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universitario vs. Nacional se ven las caras en Colombia con la televisación de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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