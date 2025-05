Desde el Estadio Más Monumental, Universitario vs. River se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa Libertadores 2025, en el compromiso correspondiente al cierre de la fase de grupos. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto,, goles, estadísticas y las incidencias desde Buenos Aires. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) del martes 27 de mayo del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, mientras que en su versión digital se podrá ver a través de Disney Plus.

Universitario vs. River se miden en Argentina por la Copa Libertadores. (Video: ESPN)