¡Ambos por el triunfo! Universitario vs. LDU se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 28 de mayo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, donde ‘U’ y los ‘Albos’ buscarán la victoria para clasificar a la Copa Sudamericana, está programado para comenzar a las 5:00 de la tarde (hora de Perú y Ecuador) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

LDU y Universitario juegan por la fecha 6 de la Copa Libertadores. (Vídeo: @Universitario).





Universitario vs. LDU: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Segundo Portocarrero, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Edison Flores, Álex Valera.

Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Segundo Portocarrero, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Edison Flores, Álex Valera. LDU: Alexander Domínguez, Richard Mina, Andrés Zanini, Leonel Quiñonez, Luis Estupiñán, Óscar Zambrano, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Jairón Charcopa, Alexander Alvarado, Alex Arce.